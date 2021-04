Mais de 24% da população adulta do Acre sofre com obesidade

O sobrepeso é uma questão de saúde pública e no Acre alcançou níveis preocupantes, segundo mostra o Atlas da Obesidade publicado dia 22/4 pelo professor e pesquisador da Universidade Federal do Acre, Alanderson Alves Ramalho.

O Atlas apresenta prevalências de excesso de peso e obesidade em crianças (0 a 4 anos e 5 a 9 anos), adolescentes e adultos, prevalência de sobrepeso em idosos e suas distribuições nos 22 municípios e três regiões de saúde do Estado do Acre.

Alguns números são realmente preocupantes e mostram que crianças de zero a quatro anos e os idosos estão igualmente sofrendo com excesso de peso, obesidade e sobrepeso. No Estado do Acre, segundo o Atlas, a obesidade atinge 7,28% das crianças de 0 a 4 anos mas há municípios em que essa taxa é muito maior: Em Acrelândia, por exemplo, 21,84% das crianças de 0 a 4 anos estão com excesso de peso.

Em adultos, a situação parece ser pior: 24,54% do público avaliado estão obesos no Estado do Acre. A capital concentra o maior número, já que em Rio Branco estão 32,84% desse grupo. Marechal Thaumaturgo é o lugar do Acre onde menos se registra obesidade: 13,85%.

O atlas foi construído utilizando dados de acesso público e irrestrito do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, referente ao ano de 2019, e foi inspirado na publicação “Situação Alimentar e Nutricional no Brasil: Excesso de Peso e Obesidade da População Adulta na Atenção Primária à Saúde”, do Ministério da Saúde.

Além disso, é um dos resultados de projeto de pesquisa, extensão e formação com foco no sobrepeso e obesidade no âmbito da atenção primária de saúde no Estado do Acre, conduzido pelo grupo de pesquisa em Saúde Coletiva na Amazônia, com apoio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre e Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Acre. Foi financiado pelo MS e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Entre os idosos, o Estado do Acre registra 46% de obesos. Todos os dados se referem ao ano de 2019.

O Atlas da Obesidade no Estado do Acre pode ser baixado aqui: http://www2.ufac.br/editora/livros/Atlas_Obesidade_no_Estado_do_Acre___Edufac.pdf