Irmão do fundador do Grupo Recol morre de Covid-19 em São Paulo

Morreu em São Paulo na noite desta sexta-feira, 23, o empresário Clealdo Matos de Moura, de 59 anos, conhecido como “Canga”.

Irmão do empresário Roberto Moura, fundador do Grupo Recol no Acre, que também morreu em São Paulo, vítima de infarto no ano de 2013, “Canga”, foi levado para a capital paulista duas semanas atrás de UTI, mas acabou não resistindo ao vírus.

O governador Gladson Cameli emitiu uma nota de pesar. Por conta das restrições corpo de “Canga” não será transladado para o Acre e deve ser sepultado em São Paulo.