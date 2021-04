Duarte e Jenilson são os mais bem avaliados na Aleac em pesquisa; Jarude lidera na Câmara

A última pesquisa do Instituto Data Control revelou quem a população da capital acreana, avalia como tendo os melhores desempenhos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e na Câmara de Vereadores.

A pesquisa que ouviu 602 pessoas, aponta que a população em geral não acompanha os trabalhos legislativos como se imagina, já que 62,3% dos entrevistados não souberam responder. Outros 19,8% disseram que nenhum parlamentar vem fazendo o melhor trabalho. Entre os votados, o deputado Roberto Duarte (MDB) lidera, já que foi apontado por 7% das pessoas. Na segunda posição, Jenilson Leite (PSB) foi escolhido por 4,5 % dos entrevistados. A terceira posição ficou com o petista Daniel Zen, escolhido por 1,5% da população entrevistada.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Na Câmara de Vereadores de Rio Branco, a situação é parecida, já que 59% não souberam responder e 17,5% não apontaram nenhum vereador. Para os entrevistados, o melhor mandato é do vereador Emerson Jarude (MDB) com 8,3%. A campeã de votos nas últimas eleições, Michelle Melo (PDT) foi apontada como a melhor vereadora por 6,5% dos entrevistados e N. Lima (Progressistas) é o terceiro com 3% das opiniões.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Os números da pesquisa referente aos parlamentares foram colhidos na modalidade espontânea, sem citar os nomes dos deputados e vereadores.