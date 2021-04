Aos 30 anos, acreana Rogéria Rocha é vacinada nos Estados Unidos

A modelo e influenciadora digital Rogéria Rocha, 30 anos, está de viagem pelos Estados Unidos e anunciou nesta sexta-feira, 23, que se vacinou na terra do Tio Sam. O ac24horas conversou com Rogéria sobre as diferenças da vacinação entre os dois países.

A modelo contou que diferente do Brasil, nos Estados Unidos a vacinação já é para todas as pessoas acima dos 18 anos. No entanto, a principal diferença é o acesso à vacina. Rogéria se vacinou em uma farmácia. “Quando eu estava planejando minha viagem para cá, eu pesquisei sobre a vacina e descobri que era bem mais simples do que imaginava. Você precisa apenas fazer um cadastro em um site de uma rede de farmácias e já é informado os dias e horários disponíveis para que você escolha. Por incrível que pareça, é apenas isso. Simples assim”, conta Rogéria.

A acreana conta que se espantou com tamanha facilidade. “Eu me espantei como foi fácil, sem nenhuma burocracia. Estou feliz porque a minha irmã está aqui comigo e vai se vacinar também, mas fico triste ao mesmo tempo que percebo que minha mãe, que é bem mais velha que eu, não sabe nem quando vai se vacinar”, afirma.

Rogéria tomou a vacina fabricada pela Pfizer e assim como no Brasil, apesar de nos Estados Unidos a campanha usar farmácias comuns, a vacina é gratuita.

Por conta do atraso na vacina no Brasil, os Estados Unidos mantém restrições para a entrada de brasileiros. Só é possível fazer turismo e se vacinar como fez Rogéria, se, obrigatoriamente, o cidadão brasileiro fizer quarentena de pelo menos 14 dias em outro país, o qual a entrada esteja permitida. No caso de Rogéria, antes de ir para os Estados Unidos, ele passou um período no México.