Acreana Gleici Damasceno é especulada como participante do “No Limite” que volta na Globo

Pelo visto o acreano vai poder torcer mais uma vez por Gleici Damasceno. A ganhadora do Big Brother Brasil no ano de 2018, que embolsou R$ 1,5 milhão, vai voltar a participar de uma atração global.

A acreana é especulada pelo jornalista Léo Dias, especialista no mundo das celebridades, como uma das integrantes do programa “No Limite”, que volta a grade da TV Globo no próximo mês de maio.

Além de Gleici, outros ex-participante do BBB devem participar da nova edição. A acreana ainda não confirmou sua presença, já que a própria Globo costuma realizar um evento para anunciar de forma oficial os participantes de seus programas.