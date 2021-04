5⁰ Fórum de Dança do Acre promove workshop virtual neste sábado (24)

O 5⁰ Fórum de Dança do Acre promove um workshop de dança contemporânea neste sábado (24), das 14h às 17h, com o professor Felipe Barbosa. O curso é gratuito e será ministrado pela plataforma Google Meet. Para garantir uma vaga, os interessados devem se inscrever pelo endereço eletrônico https://www.even3.com.br/forumdedanca2021/ até uma hora antes do início da aula virtual.

No site também é possível acessar o restante da programação, que se encerra no dia 30 de abril. As atividades são abertas a todos os públicos e incluem performances, espetáculos, workshops, oficinas de formação, mesas-redondas, debates, exposição de trabalhos em formatos inovadores e, ainda, submissão e apresentação de pesquisas na área.

Abertura

A 1ª Mostra de Dança Terra dos Náuas abriu o 5⁰ Fórum de Dança do Acre, na última sexta-feira (23). As apresentações ocorreram no palco do Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, com 11 performances de duplas e grupos que atuam na cidade. O evento é realizado pela Associação de Dança do Acre (Asdac) e financiado pelo edital da Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM) e dos governos do Acre e federal.

Sobre Felipe Barbosa

Mestrando em Artes Cênicas (2019) e bacharel em Educação Física pela Universidade Federal do Acre (2012-2016), é professor na ‘Koinonia Escola de Formação em Dança’ (2018). Além disso é bailarino, coreógrafo e artista-pesquisador do grupo de pesquisa e extensão em artes cênicas ‘Nóis da Casa’ (2012) e, ainda, diretor e bailarino da ‘Companhia de Dança Corpóreos’ (2015).

Atuou em oito espetáculos de dança e tem experiência nas modalidades de jazz, dança contemporânea, balé clássico, sapateado e hip hop dance. Já se apresentou em três países da América do Sul (Chile, Peru e Bolívia), em nove estados do Norte do Brasil e em cinco municípios do interior do estado, com o espetáculo de dança contemporânea ‘Origens’.

Foi docente do curso de assistente de coreografia do Pronatec/Ifac. Participou como aluno e docente do projeto de formação em dança ‘Expressões Contemporâneas – Criação e Visibilidade’, oferecido pelo Sesc (2014-2017). Hoje, desenvolve oficinas pelo Acre nas áreas de dança contemporânea, composição em dança, formação corporal e condicionamento físico para o artista. Para isso, utiliza a filosofia ‘view points’ como treinamento corporal e possibilidade de criação em dança contemporânea.