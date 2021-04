Prefeitura suspende IPTU de imóveis atingidos pela enchente na capital

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

A prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 23, decreto que suspende a cobrança do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) sobre os imóveis atingidos pela enchente deste ano.

No decreto, a prefeitura informa que ainda vai divulgar as áreas atingidas pela enchente, no qual os proprietários não precisarão pagar o imposto. Em fevereiro deste ano, o prefeito Tião Bocalom decretou situação de emergência quando as águas do Rio Acre atingiram mais de 20 bairros de Rio Branco e chegou a cerca de 3 mil residências.

Só terão direito à isenção do IPTU, os imóveis que tiverem o valor do imposto de até 03 (três) Unidades Fiscais do Município de Rio Branco — UFMRB, o que corresponde ao total de R$ 415. 98 reais.

A prefeitura deve divulgar nos próximos dias, a área compreendida que vai gerar a isenção e o que os proprietários devem fazer para ter o benefício. O decreto explica ainda que quem for morador de um desses bairros e, mesmo tento direito à isenção, já tiver efetuado o pagamento do imposto, não terá direito a ser ressarcido.