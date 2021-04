Missas serão retomadas neste final de semana em Cruzeiro do Sul

As missas na Catedral Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, com a presença de fiéis, serão retomadas neste final de semana, bem como nas demais paróquias da cidade. No sábado, a Missa na Catedral será celebrada às 19h e no domingo às 6h . A noite não haverá missa no local.

A ocupação da Catedral e demais igrejas, segundo Dom Flávio Giovenale, será de 20%. “Todos devem usar máscaras durante a celebração. Haverá álcool em gel nas portas das igrejas e os ministros da Eucaristia usarão álcool em gel antes da distribuição da Comunhão”, esclarece.

Durante a semana serão realizadas missas diárias nas paróquias da cidade e no próximo final de semana as missas serão retomadas nas comunidades.

As missas presenciais são retomadas mediante decisão da prefeitura de Cruzeiro do Sul, de reabertura do comércio e igrejas, devido à diminuição de casos de Covid-19 no município. O decreto governamental publicado nesta sexta-feira, 23, permite as igrejas receberem fiéis para atividades presenciais de 5h da manhã até às 22h.

Desde o início da pandemia, Dom Flávio tem incentivado os fiéis a cumprirem todas as medidas recomendadas pelas autoridades. As missas foram suspensas, retomadas com distanciamento dentro das igrejas, suspensas novamente na segunda onda do coronavírus e agora voltarão na Catedral e demais paróquias.