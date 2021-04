Governo quer retomar cirurgias eletivas na Maternidade do Juruá

O governo do Acre anunciou nesta sexta-feira (23) a retomada das cirurgias eletivas no Hospital da Mulher e da Criança de Cruzeiro do Sul, conhecido popularmente como Maternidade do Juruá.

“As necessárias cirurgias eletivas ginecológicas foram suspensas temporariamente. Mas, a partir de um pedido dos vereadores cruzeirenses, o governo do Acre anunciou que resolverá o problema”, informa a Secretaria de Estado da Saúde, em nota.

Inicialmente, diz a Sesacre, será feita uma cirurgia semanalmente, com a perspectiva de que em breve sejam duas.

O grupo de vereadores iniciou uma tratativa com o secretário do Gabinete Civil, Flávio Silva, e o presidente da Assembleia Legislativa (Aleac), Nicolau Júnior, para acionar a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) no sentido de retomar as cirurgias.

Nem todos os segmentos aprovam manter cirurgias eletivas nesta pandemia. Nesta quinta-feira (22), por exemplo, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula, propôs a suspensão de cirurgias eletivas (que não são urgentes) em instituições públicas e privadas por 60 dias para tentar reduzir a sobrecarga hospitalar provocada pela Covid-19. Essa sugestão integra uma lista com 11 medidas urgentes para conter a crise sanitária, apresentada por ele na manhã desta quinta em audiência pública realizada no Senado.