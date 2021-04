Gladson diz que vai incluir Deracre na lista das secretarias investigadas

O governador Gladson Cameli afirmou durante entrevista coletiva na manhã de hoje (23) em Cruzeiro do Sul, que não teme nenhuma investigação pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre, se referindo à instalação da CPI da Educação.

“Quem criou a Delegacia de Combate à Corrupção foi o meu governo, porque vou temer qualquer investigação, agora sim, ela vai ter que ser desde 1990, agora entra a educação, o Depasa e até o Deracre, vou mandar investigar tudo”, disse.

Gladson lançou um pacote de obras de R$ 46 milhões incluindo as revitalizações das pistas dos aeroportos de Feijó e Tarauacá e a duplicação da AC-405 que liga a zona urbana de Cruzeiro do Sul ao aeroporto internacional.

O pedido de criação da CPI da Educação já foi apresentado na Aleac. O líder do governo, deputado Pedro Longo afirma que “não é hora de CPI, é hora de vacinar”, disse. As articulações para criação da CPI do Ruas do Povo e agora para investigar o Deracre, devem ganhar força na próxima semana.