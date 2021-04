Cruzeiro do Sul tem 23 pacientes do município de 46 internados no Hospital de Campanha 

Nesta sexta-feira, 23, dos 46 pacientes internados na clínica do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, 23 são do próprio município. Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a maioria dos 12 doentes, também é de outras cidades do Acre. São 6 de Tarauacá, 3 de Feijó, 2 de Cruzeiro do Sul e 1 de Eirunepé (AM).

Nas últimas 24 horas foram registrados 2 óbitos e 1 alta hospitalar.

Desde a inauguração do Hospital de Campanha, Cruzeiro do Sul recebeu pacientes de 12 cidades acreanas e do Amazonas.

Vagas de UTI

Esta semana houve redução na ocupação dos 20 leitos de UTI em Cruzeiro do Sul. Os números variaram entre 16 e 12 leitos ocupados. Nas semanas interiores, a ocupação era total.