Condutor perde controle da direção e colide contra carro de motorista de aplicativo

Uma colisão entre um veículo modelo Corsa Classic, placa NCK-2093 e o carro de um motorista de aplicativo modelo Nissan Versa, de cor branca, placa QLW-4E74, deixou um motorista identificado como Luciano Pereira da Silva de 32 anos, ferido e causou danos materiais no início da tarde desta sexta-feira, 23, na Avenida Amadeo Barbosa, na região do bairro Canaã, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o condutor do veículo Corsa trafegava no sentido Arena da Floresta/4ª Ponte, acima do limite de velocidade permitido na avenida, quando ao fazer a rotatória próximo a uma academia, perdeu o controle da direção, colidiu na lateral do veículo do motorista de aplicativo, que trafegava no mesmo sentido, e em seguida, colidiu fortemente contra uma palmeira. Com o impacto, o carro ficou parcialmente destruído e Luciano bateu a cabeça no para-brisa. O motorista de aplicativo saiu ileso na colisão.

A ambulância do SAMU foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Luciano ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Ambos os motoristas fizeram o teste do bafômetro (etilômetro) e testaram negativo.

A via ficou parcialmente interditada e após a perícia, o veículo modelo Corsa Classic foi removido por um guincho.