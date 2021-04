Bittar se solidariza com Ricardo Leite que teve fazenda invadida em RO

O senador Márcio Bittar (MDB) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 23, para se solidarizar com o empresário Ricardo Leite que teve a sua propriedade rural, localizada entre os Distrito do Abunã e Mutum-Paraná, em Rondônia, invadida por supostos membros da Liga Camponesa dos Pobres (LCP), um grupo semelhante ao Movimento dos Sem Terras (MST).

O empresário teve prejuízo aproximado de quase R$ 500 mil. No ato, os invasores queimaram dois tratores, carro, motocicleta e três casas de tijolos.

No vídeo, o emedebista destacou a importância da propriedade privada e cobrou segurança do Estado. “Quero me colocar à disposição da polícia de Rondônia para, aqui em Brasília, ajudar a pôr esses bandidos na cadeia. Acredito na segurança e na justiça das autoridades de Rondônia e do Acre , que não vão permitir que pais e mães de família estejam à mercê do crime organizado disfarçado de movimento político! Temos que intervir para evitar novos casos! Estou à disposição para reprimir qualquer tentativa de bandidos que tirem nossa paz!”, afirmou Bittar.

Veja o vídeo: