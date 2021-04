40 homens armados invadem fazenda de dono da Uninorte, roubam veículos e ameaçam peões de morte

Ao menos 40 homens armados invadiram uma propriedade rural na tarde de quarta-feira (21) no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho. A fazenda invadida pertence ao dono do Centro Universitário Uninorte, Ricardo Leite, o Rico.

De acordo com informações repassadas pela assessoria da Secretaria de Segurança do Estado de Rondônia, um boletim de ocorrência foi registrado informando que duas pessoas haviam sofrido lesões corporais e tortura durante a invasão.

Os invasores, após adentrarem na Fazenda Santa Carmem, renderam e torturaram dois funcionários que estavam no local. As vítimas que trabalham na fazenda (peões) informaram à polícia que foram ameaçados de morte e tiveram todos os seus pertences destruídos ou roubados, incluindo seus carros.

O grupo de criminosos também destruiu a casa onde os funcionários da fazenda moravam e atearam fogo no carro e na moto das vítimas. O caso ocorreu na mesma região em que policiais militares foram emboscados em outubro de 2020.

As forças de segurança do Estado investigam o caso e buscam prender os acusados que, segundo Informações, são membros da Liga Camponesa dos Pobres (LCP), um grupo semelhante ao movimento dos Sem Terras, porém, mais agressivo.

A reportagem do ac24horas tentou contato com o proprietário Ricardo Leite para obter mais detalhes da ação criminosa, mas não conseguimos respostas sobre o incidente.

Com Informações do G1 de Rondônia