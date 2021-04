UTI do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul tem 14 leitos ocupados de 20 disponíveis

Depois de semanas com ocupação quase total, há dois dias, os leitos de UTI do Hospital de Campanha têm vagas. Dos 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva da unidade hospitalar, 14 estão ocupadas, restando 6 vagas. Dos 14 pacientes na UTI, 3 são do próprio município, 7 de Tarauacá, 3 de Feijó e 1 de Eirunepé, cidades do Amazonas.

Nesta quinta -feira, 22, há 60 pacientes internados no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, estando 46 na clínica. E nas últimas 24 horas foram registradas 2 mortes e 3 altas hospitalares.