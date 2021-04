Inscrições para 5º Fórum de Dança do Acre e 2º Seminário de Dança estão abertas

A Associação de Dança do Acre (Asdac) – um dos movimentos artísticos mais organizados e atuantes do estado – está nos preparativos finais para receber o público, de forma gratuita, em três eventos simultâneos que ocorrem de 23 a 30 de abril: 5⁰ Fórum de Dança do Acre, 2⁰ Seminário de Dança do Acre e a 1ª Mostra de Dança Terra dos Náuas, que será transmitido de Cruzeiro do Sul.

O evento é aberto a todos os públicos com performances, espetáculos, workshops, oficinas de formação, mesas-redondas, debates, exposição de trabalhos em formatos inovadores e, ainda, submissão e apresentação de pesquisas na área.

Para garantir uma vaga, os interessados devem se inscrever pelo site www.even3.com.br/forumdedanca2021 e ter acesso à internet para acompanhar a programação, embora algumas ações sejam presenciais. “Até a última terça (20), por exemplo, já tínhamos 163 pessoas inscritas e 30 trabalhos submetidos”, comenta o arte-educador Christian Moraes, um dos organizadores.

O 5⁰ Fórum de Dança do Acre, o 2⁰ Seminário de Dança do Acre e a 1ª Mostra de Dança Terra dos Náuas são financiados pela Lei Aldir Blanc da Fundação Elias Mansour (FEM), por meio dos governos do Acre e federal.