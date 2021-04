Governo convoca coletiva e deve oficializar reabertura do comércio aos fins de semana

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

A assessoria do governo do Estado do Acre anunciou na noite desta quinta-feira (22), uma Coletiva por videoconferência, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, para divulgação do novo decreto estadual que trata da autorização das atividades comerciais aos finais de semana.

O decreto estava previsto para sair nesta quinta, em edição do Diário Oficial do Estado (DOE), porém, não foi publicado.

Na ocasião, o governo vai oficializar na manhã de sexta-feira (23), a declaração do governador Gladson Cameli, concedida a reportagem do ac24horas que trata da reabertura do comércio que estava fechada desde março.

Segundo a nova classificação do comitê da Covid-19, será autorizado também a reabertura das atividades religiosas. Porém, parques públicos e shows continuarão proibidos no Acre.