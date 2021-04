Governo do Acre assina ordem para recuperar pista do aeroporto de Feijó

O governador Gladson Cameli (Progressistas) assinou nesta quinta-feira, 22, a ordem de serviço de R$ 2,5 milhões para manutenção da pista de pousos e decolagens do aeroporto de Feijó no município. A previsão é de que os reparos sejam concluídos no segundo semestre deste 2021.

O evento contou com a participação do secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, do deputado estadual Cadmiel Bomfim e de autoridades locais.

A pista detém 1,2 mil metros de comprimento, assim como o pátio e área de taxiamento receberão serviços de tapa-buracos, microrrevestimento asfáltico, drenagem e sinalização horizontal. Após a reforma, a estrutura terá capacidade de suportar aeronaves com até 23 toneladas.

A estimativa é de que até 120 empregos diretos e indiretos sejam gerados em Feijó. Em seu pronunciamento, Cameli destacou a importância da revitalização da ponte e que o transporte aéreo tem relevante contribuição no salvamento de vidas, sobretudo durante a pandemia do coronavírus.

“Só quem vive no interior do estado sabe o valor que tem uma pista dessa. Por isso, o governo tem trabalhado muito para reformar e modernizar os aeródromos. Nesta pandemia, muitas pessoas precisaram de socorro aeromédico e, graças a Deus, foram atendidas e salvas”, salientou.