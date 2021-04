Em Sena Madureira, família fica careca para apoiar matriarca no tratamento contra câncer

Os filhos e netos da dona Maria das Graças de Araújo Oliveira, 68 anos, rasparam os cabelos com o intuito de dar apoio ao tratamento da idosa que trava uma luta contra o câncer. A família de Maria das Graças, mais conhecida como Graça do Evangelista, mora no bairro Pista, em Sena Madureira.

O corte coletivo foi realizado nesta quarta-feira (21). A família decidiu pela raspagem para dar forças à idosa, que após o início da quimioterapia já sentiu os efeitos que a queda do cabelo.

Os filhos Marquinhos, Charles Araújo, Gleison, e Anacleudo, e também os netos Marcos Henrique, Felipe e Alexandre aparecem em uma foto ao lado de dona Maria das Graças. “Estamos dando toda força necessária nesse momento e confiamos em Deus que tudo dará certo”, disse um dos filhos.

Com informações do Yaco News