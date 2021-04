Apenas 6 vereadores prestigiaram apresentação de Bocalom na Amac

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) prestou contas na tarde desta quinta-feira (22) na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac), das ações dos 100 dias de gestão à frente da prefeitura.

O evento que deveria ter contato com a presença dos 17 vereadores, foi prestigiado apenas por seis parlamentares, no caso, o presidente da Câmara Municipal, vereador N. Lima, Rutênio Sá e Samir Bestene, ambos do Progressistas

Relacionado

Piaba (DEM)

Ismael Machado (PSDB) e Joaquim Florêncio (PDT). Sobre a relação com o Poder Legislativo, Bocalom pediu para que convide os vereadores para acompanhar as ações na atual gestão.

Urbanização

Bocalom ressaltou que na área de urbanização, está em processo licitatório para a compra de uma nova usina de asfalto e a modernização dos equipamentos.

Na secretaria de zeladoria, Bocalom destacou a limpeza dos parques como o da Maternidade, Tucumã, entre outros. Segundo dados, mais de 30 bairros não recebiam limpezas há mais de um ano.

Saúde

Na saúde, o prefeito destacou que foi uma das áreas que mais recebeu críticas e ressaltou que a equipe ainda está se ‘ajeitando’. “Antes de destacar os avanços na área da saúde, conduzida por Frank Lima, o prefeito destacou que 80% de sua equipe não tinha experiência com gestão.

Entre os destaques na área da saúde ele citou aumento de consultas em 2019 que eram 37.605 que passou para 44.385. A quantidade de procedimentos médicos mais que dobrou em relação aos primeiros 100 dias de 2019, fechando o balanço atual em mais de 48 mil.

Já o número de consultas médicas saltou de 37 mil no primeiro trimestre de 2020 para 44 mil no mesmo período deste ano.

Educação

A secretária de educação, Nabiha Bestene, reclamou pelo fato das aulas ainda estarem sendo on-line. A gestora ponderou que ainda este mês se encerra o ano letivo de 2020 para que seja dado início a referente de 2021.

Além disso, ela citou parcerias para regularização fundiária das escolas municipais, retomada do convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – no Programa Educação Conectada.

Assistência

Tião disse que na área de assistência Social foi feita a reestruturação dos conselheiros tutelares. Quem fez a apresentação dos resultados da pasta foi o secretário de administração, Arthur Neto, já que a titular da pasta, a vice, Marfisa Galvão (PSD).

Agropecuária

No setor de agropecuária, Bocalom destacou a abertura de processo licitatório para manutenção de máquinas e equipamentos. “As máquinas estão todas lá jogadas no tempo e estamos licitando espaço para fazer galpões e teremos até uma oficina porque não dá para trabalhar com serviço terceirizados”, diz.

Além disso, o prefeito destacou que deverá investir mais de um milhão de reais na recuperação dos equipamentos.

Avaliação do prefeito

Bocalom, avaliou que os resultados dos 100 primeiros dias foram positivos. No entanto, segundo ele, como se trata de um grupo novo na gestão, ainda não foi possível entregar o resultado que pode dar.

“Um compromisso que fizemos foi que dentro de 90 dias iriamos montar equipe. Vejo que fomos montando devagar, temos plena consciência de que ainda não conseguimos dar o resultado que esse grupo pode dar, todo começo é bastante difícil. É uma equipe que está se ajustando. Todo trabalho que temos aí nesses 100 dias eu, pessoalmente, sei que está ótimo esse resultado”, ressaltou.