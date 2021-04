Colégio Aplicação abre inscrições para alunos de ensino fundamental e médio

O Colégio de Aplicação (CAP) da Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou nesta quinta-feira, 22, edital para seleção de novos alunos para o ano letivo de 2021. O edital foi publicado no site da Ufac.

Serão disponibilizadas vagas e lista de espera para aluno regular na educação infantil do pré-escolar 2 e lista de espera para ensino fundamental 1 (do 1º ao 5º ano), ensino fundamental 2 (do 6º ano ao 9º ano) e ensino médio (1ª e 2ª séries). As inscrições para o sorteio das vagas pelo link: http://sistemas.ufac.br/selecaocap até 29 de abril.

O sorteio ocorrerá pelo canal UfacTV, no YouTube, 19 de maio, às 9h, para turmas do pré-escolar 2, ensino fundamental 1 e ensino médio; e em 20 de maio, às 9h, para turmas do ensino fundamental 2. O resultado será divulgado em 25 de maio, a partir das 17h.

