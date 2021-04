Calegário acredita que Gladson não vai suspender contrato com terceirizados

O deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) comentou nesta quinta-feira (22) a recente declaração do governador Gladson Cameli (Progressistas) que iria suspender os contratos com empresas terceirizadas na atual gestão. Segundo ele, Cameli não deverá tomar essa medida drástica que, para ele, poderá acarretar em desemprego em massa.

O parlamentar lembrou que antes da suspensão dos contratos, existem alguns aspectos jurídicos legais que precisam ser observados nesse momento. Por outro lado, ele citou que a suspensão acarretará possivelmente na demissão das famílias que trabalham na Secretaria de Estado de Educação e demais órgãos.

“Eu particularmente acredito que o governo não fará isso em virtude do momento em que estamos vivendo, esses trabalhadores já estão aí há quase quatro meses sem receber salários e agora que vão receber os salários serão demitidos?”, disse.

Calegário frisou que em um momento de extrema dificuldade em meio a pandemia, o governo está promovendo o desemprego. Contudo, o deputado apoia o cancelamento dos contratos de fornecedores que estejam em débitos com os trabalhadores. “Eu apoio que o governo suspenda o contrato das empresas que não pagam o trabalhador, que estão com problemas nos seus documentos. Digo mais, essa suspensão deveria acontecer em todas as Secretarias do Estado. É preciso tirar as empresas que não valorizam os seus trabalhadores”, concluiu.