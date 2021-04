Prefeitura de Porto Walter inicia pagamento do funcionalismo público nesta quinta-feira

A prefeitura de Porto Walter inicia nesta quinta-feira, 22, o pagamento dos servidores públicos municipais, que prossegue até o dia 24, sábado.

O prefeito Cézar Andrade, destaca que o pagamento em dia e antes do final do mês, é uma forma de agradecimento aos funcionários, pela excelência no serviço prestado à população.

“Em 100 dias, nossa gestão está entre as 5 mais avaliados em todo o Acre e isso se deve também ao empenho dos nossos servidores, por isso o pagamento antes do final do mês é uma forma de valorização de nossos funcionários. Agradeço a casa um”, afirmou.

CONFIRA AS DATAS:

Quinta-feira (22)

Secretarias de Assistência Social; Meio-Ambiente; Administração; Planejamento; Agricultura, Finanças, Obras, Conselho Tutelar e gabinete do prefeito e do vice, além da Procuradoria.

Sexta-feira (23)

Secretarias de Educação

Sábado (24)

Secretaria de Saúde, Agentes de endemias e Comunitários, Técnico em Enfermagem; Servidores do COVID-19 e Nasf.