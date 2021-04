Incêndio destrói parte de casa abandonada no Cidade Nova na madrugada desta quarta-feira

Por volta das 04h30min desta quarta-feira, 21, as equipes de Incêndio e Salvamento do 2° Batalhão foram acionadas para combater um Incêndio em residência no bairro Cidade Nova, na capital.

Tratava-se de uma casa com estrutura em madeira, medindo cerca de 80m². No interior da residência não havia nenhum móvel, apenas muitos entulhos que dificultaram o acesso ao único cômodo que estava em chamas. Segundo informações de vizinhos, a casa estava abandonada.

As chamas se alastraram rapidamente e o risco de propagação para a casa vizinha foi contido pela rápida ação dos combatentes, conseguindo preservar 2/4 do imóvel. A equipe realizou a extinção das chamas e rescaldo para que não houvesse risco de resignação.

Felizmente, não houve vítimas, apenas danos materiais.

Com informações da assessoria do Corpo de Bombeiros

Veja o vídeo: