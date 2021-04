Bandidos invadem propriedade de ex-deputado e fazem família refém por 11 horas

O ex-deputado Zé Carlos, esposa, filhos e outros familiares viveram uma noite de terror nas mãos de bandidos. Na noite desta quarta-feira, 20, três homens armados invadiram a propriedade do ex-parlamentar, localizada no km 13 da BR-317, em Senador Guiomard, e fizeram a família refém, levando tudo que havia de valor dentro da residência, além de dois veículos.

De acordo com as informações obtidas por ac24horas, os três bandidos invadiram a propriedade e fizeram refém o ex-deputado, a esposa, dois filhos pequenos e outros três adultos que tinham ido passar o feriado no local. A ação dos criminosos durou a noite toda, já que os assaltantes invadiram a propriedade às 18 horas e só deixaram o local às 5 horas da manhã de hoje.

Os bandidos saíram da propriedade levando uma camionete e um Classic, 2 televisões de 42 polegadas, micro-ondas, bomba de água, motosserra, motor de barco, bomba de limpar piscina e celulares.

Apesar do susto e dos criminosos terem levado tudo de valor de dentro da casa, os bandidos não usaram de violência contra a família.

Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso e tentar chegar aos autores do crime e recuperar o que foi assaltado.