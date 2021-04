Aras cita caso do Acre como modelo de conciliação de questões ruralistas

Durante o Fórum Brasileiro do Agronegócio, evento online que contou com a participação de produtores rurais de todo o país, o procurador-geral da República citou caso do Acre como exemplo de agilização nos acordos judiciais com ruralistas. O FBA ocorreu nesta 3ª semana de abril.

Como há muitos conflitos que acabam chegando à Justiça, o PGR salientou, em sua exposição no evento, a importância de se buscar, sempre que possível, a autocomposição, a mediação, a conciliação e a arbitragem de maneira que seja encontrada solução com bons resultados para a sociedade, para o Estado, para os produtores e consumidores.

Relacionado

“Enfim, saudável para o ambiente de negócios em todas as áreas em que o desenvolvimento sustentável socioeconômico e ambiental andem de mãos dadas para que a economia nacional esteja em permanente crescimento”. Nesse momento, Aras citou exemplo do acordo com indígenas do Acre, da tribo Ashaninka fechado em sua gestão frente à PGR. A disputa entre indígenas e ruralistas durou cerca de 30 anos.