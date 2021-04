Acusado de matar 24 pessoas no Acre, “Anjo da Morte” é preso pela polícia em Rio Branco

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam na tarde desta quarta-feira, 21, o foragido da justiça, pistoleiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), Fábio Feitosa Souza, de 32 anos, mais conhecido no mundo do crime como “Anjo da morte”.

A prisão aconteceu em uma residência localizada na rua Espirito Santo, no Loteamento Novo Horizonte, em Rio Branco, após um trabalho do núcleo de inteligência que já vinha monitorando o homicida há aproximadamente um mês.

Segundo informações da polícia, Fábio é acusado de 24 homicídios, e desses, oito pessoas ele matou num intervalo de 6 meses.

Feitosa já é condenado pela justiça a mais de 100 anos de prisão pelos crimes de homicídios, latrocínios, roubos, formação de quadrilha e organização criminosa. Apesar da condenação, Fábio cumpria pena em regime domiciliar, alegando à justiça que estava acometido de um câncer no ouvido. Desde então durante tratamento, Fábio cortou a tornozeleira e se encontrava foragido.

A polícia informou ainda a reportagem do ac24horas, que a facção Comando Vermelho estava oferecendo um valor de R$ 20 mil pela cabeça do “Anjo da Morte”, que inclusive matou uma liderança da facção.

O criminoso foi encaminhado à delegacia especializada para depoimento e em seguida foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) onde aguarda para ser levado a Penitenciária Francisco de Oliveira Conde.