Acre responde ao MPF que Hospitais de Campanha estão funcionando

O Acre respondeu a todas as questões feitas pelo Ministério Público Federal em relação aos Hospitais de Campanha nos Estados. O documento foi publicado nesta 3ª semana de abril e deve subsidiar apurações acerca da aplicação dos recursos públicos na pandemia.

O governo acreano construiu 2 Hospitais de Campanha: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) e Hospital Regional do Juruá.

Relacionado

“Todos entraram em funcionamento. O Hospital de Campanha da cidade de Rio Branco nomeado de Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) foi inaugurado, na condição de Hospital de Campanha, em 20 de março de 2020. Já o Hospital de Campanha localizado na cidade de Cruzeiro do Sul/AC, segunda maior cidade do interior do Estado, conhecido por Hospital do Juruá, foi inaugurado na data de 10 de junho de 2020”, informa o relatório do MPF.

Os dois Hospitais construídos permanecem em funcionamento.