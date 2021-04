Acre já recebeu mais de R$ 6,6 milhões em testes para Covid-19

O governo federal diz ter comprado R$ 6.666.490,65 em testes de Covid-19 para o Estado do Acre nesta pandemia.

O valor, segundo o painel de gastos do Ministério da Saúde, serviu para comprar 156.284 exames, sendo 129.729 PCR, e 26.560 testes rápidos.

Ou seja: 83% dos testes usados pelo Acre para diagnosticar a Covid-19 são de PCR. Até agora a proporção é de 17.721 testes por 100.000 habitantes, o que coloca o Estado na 3a colocação na região Norte.

Ambos, Acre e Amapá, tem população relativamente próximas em número, porém o sistema de saúde acreano recebeu bem menos testes. O Ministério da Saúde informa que repassou 349.356 testes ao Amapá ao longo da pandemia. Numa conta direta, a diferença percentual é de 123%.

De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, até esta terça-feira (20) o Acre registrou 198.750 notificações de contaminação pelo novo coronavírus, sendo que 121.975 casos foram descartados e 1.135 exames de PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 62.910 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 287 pessoas seguiam internadas.

“A Sesacre informa, ainda, que aguarda para os próximos dias a chegada de novos kits de reagentes para que os exames sigam sendo realizados no Centro de Infectologia Charles Mérieux”, diz o último boletim.