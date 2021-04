Tarauacá é o 2º município com mais incidência de Covid-19 no Acre

O município de Tarauacá superou Xapuri e se tornou o segundo em incidência de Covid-19 no Acre (número de casos por grupo populacional) nos dois últimos boletins divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Com 43.151 habitantes, segundo estimativa atual do IBGE, Tarauacá registra 14.159,6 casos de Covid-19 para cada grupo de 100 mil habitantes. Em números absolutos, são 6.110 diagnósticos da doença confirmados desde o começo da pandemia.

Apesar da alta incidência, o município apresenta a mais baixa taxa de letalidade pelo coronavírus em todo o estado (0,4%), com o registro de 26 óbitos até o momento em decorrência de complicações causadas pelo vírus.

O município de maior incidência de Covid-19 no Acre continua a ser Assis Brasil, na fronteira com o Peru, que apresenta uma taxa de 18.383,3 casos por 100 mil habitantes, segundo a medida feita pela Secretaria Estadual de Saúde.

O Acre tem o total de 75.599 casos confirmados de Covid-19 com 1.433 mortes registradas, das quais 28 apenas nas últimas 48 horas. O nível de ocupação de UTI’s no estado segue em condições críticas, com 94,3% de ocupação.