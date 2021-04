Novo decreto do governo vai autorizar funcionamento das igrejas nos finais de semana

Após o anúncio do encerramento de algumas das medidas mais restritivas na manhã desta terça-feira (20), como fechamento do comércio e outros serviços considerados não essenciais na quinta-feira (22), as atividades religiosas vão estar aptas ao funcionamento já a partir deste fim de semana (24 e 25 de abril).

Contudo, a liberação do funcionamento das igrejas nos fins de semana e feriados, vai ocorrer com 20% da capacidade, além do uso de álcool em gel e distanciamento social.

Recentemente, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) decretou o funcionamento das atividades, mas, foi orientado a voltar atrás depois de uma recomendação do Ministério Público do Estado (MPE) e Ministério Público Federal (MPF).

As medidas mais rígidas impostas no Acre começaram a valer no último dia 6 de março, mas, o governo decidiu adiar para o dia 13 do meio passado. Desde então, postos de combustíveis e igrejas e demais atividades estavam com funcionamento suspensos aos fins de semana e feriados.