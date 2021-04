Marechal Thaumaturgo abre inscrições de processo seletivo que seria de “cartas marcadas”

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, no Alto Rio Juruá, Isaac Piyãko (PSD) divulgou nesta terça-feira, 20, o edital que trata da abertura do processo seletivo para contratação temporária de profissionais de saúde e assistência social para atuar na rede primária do município.

Há 10 dias, o secretário de Saúde de Marechal Thaumaturgo, José Maria da Silva, afirmou que esse processo seletivo seria de cartas marcadas, para acomodar oficialmente, pessoas que atualmente recebem como serviço prestado no município.

O áudio em que o secretário revela o objetivo do concurso, foi divulgado na última sexta-feira, 9, em grupos nas redes sociais e viralizou em todo o Acre.

No áudio em questão, o secretário pede que não seja dada muita publicidade ao edital, para evitar a grande concorrência. Segundo José Maria, as vagas são exatamente as mesmas divulgadas neste edital.

“Vai sair o edital do concurso para a assistência social e saúde. Concurso para legalizar os profissionais que estão prestando serviço. Aconselho vocês a não darem muita publicidade para não gerar concorrência. Tenho 36 pessoas ilegais que estou pagando como serviço prestado e a partir desse concurso eu não vou poder continuar pagando. Fiquem atentos como vocês vão passar essa mensagem nos grupos”, destacou à época.

No edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 20, são 57 vagas. As inscrições estão sendo realizadas em link próprio: www.marechalthaumaturgo.ac.gov.br e encerram no dia 28 de Abril.

Há vagas para enfermeiro, psicólogo, dentista, nutricionista, assistente social, agente de endemias, técnico em enfermagem, educador físico, motorista rodoviário, fonoaudióloga, visitador social e farmacêutico.

