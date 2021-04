Jenilson Leite solicita informações e marca audiência sobre situação da BR-364

O deputado Jenilson Leite (PSB) também discorreu sobre a importância do trabalhador em saúde do Acre neste difícil momento da pandemia e lembrou que existem servidores que há cinco meses não recebem o auxílio de insalubridade instituído em caráter emergencial.

“Temos servidores que trabalham o dia inteiro e no final do dia esse plantão extra rende R$60, quando era para serem abraçados e muito valorizados”, afirmou o deputado do PSB.

Leite também discorreu sobre a situação da BR-364, uma artéria de desenvolvimento do Acre. “De Rio Branco até Tarauacá leva-se oito horas”, criticou.

Ele já deu início a pedidos de informação para entender o que está acontecendo, inclusive já tem aprovada a realização de audiência pública para debater os planos de manutenção para o verão que se aproxima.