Guedes volta a atacar Marcio Bittar e acusar o senador pela ‘lambança’ no orçamento

O ministro da economia, Paulo Guedes voltou a atacar o senador do Acre, Marcio Bittar (MDB) pelo que chamou de ‘lambança’ no orçamento da união. Para o blogueiro Lauro Jardim, do jornal o Globo, Guedes tirou qualquer responsabilidade da equipe econômica com os erros da peça apresentada ao presidente Jair Bolsonaro.

Ainda de acordo o blogueiro, para o ministro da economia, os vilões do orçamento foram Rogério Marinho e a dupla de senadores Davi Alcolumbre e Marcio Bittar.

O ministro não ver nas soluções encontradas no acordo feito ontem pela equipe econômica e o Congresso Nacional “a melhor maneira possível para as contas públicas”, disse.

Nenhum dos parlamentares citados por Guedes se manifestaram sobre o assunto.