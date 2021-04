DNIT termina trabalho antes do esperado e BR-364 é liberada

Por volta das 6h da manhã desta terça-feira, 20, o Departamento Nacional de infraestrutura e transportes (DNIT), concluiu o trabalho que realizou na rodovia durante toda a noite e o tráfego de veículos foi liberado no local.

A previsão era de término do serviço só às 8h, mas todas as mais de 2.700 toneladas de pedras foram retiradas do local antes das 6 da manhã. Em seguida, foi a vez da limpeza do trecho e a reabertura.

As pedras haviam sido colocadas no local em fevereiro para elevar o nível da rodovia federal por causa da alegação do Igarapé Cajazeira.

Segundo o superintende do DNIT no Acre, Carlos Moraes, na próxima semana serão iniciados os trabalhos de recuperação do trecho da estrada de Sena Madureira a Feijó, onde as pedras serão usadas. “Há uma previsão de frente fria para o domingo e geralmente após uma frente fria as chuvas reduzem um pouco. Aí começaremos o serviço de recuperação da rodovia”, conclui.