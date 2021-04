Zequinha Lima anuncia reabertura total do comércio em Cruzeiro do Sul já no próximo sábado

Apesar do município estar na faixa vermelha com relação ao coronavírus, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, anunciou para o próximo sábado, 24, a reabertura total do comércio na cidade. “Já tivemos até 300 casos por dia de coronavirus e ontem, domingo, não tivemos nenhum. Vamos reabrir todo o comércio no sábado seguindo as medidas sanitárias e de restrição, como a quantidade de clientes por vez e outras. As restrições seguirão até que o povo esteja todo imunizado”, explicou o gestor, que afirma ter alinhado a decisão com o governador Gladson Cameli. “Nós decidimos”, destacou.

Zequinha ressalta que a redução de novos casos até chegar a zero foi possível graças às parcerias. “Tudo é resultado de várias ações que não são só da prefeitura, mas do governo do Estado, autoridades do judiciário e Ministério Público e com apoio total da população”, pontua.

O decreto governamental de restrições permite a abertura nos finais de semana, apenas comércios essenciais, como de alimentos e medicamentos.

De acordo com o Boletim Epidemiológico da secretaria de Saúde Cruzeiro do Sul, deste domingo, 18, nenhum novo caso de Covid-19 foi registrado no município. Dos 39 pacientes internados na clínica do Hospital de Campanha, 16 eram de Cruzeiro do Sul. E dos 15 da UTI, 4 são do município.

Segundo o Boletim do Hospital de Campanha desta segunda-feira, 19, há um total de 53 pacientes internados na unidade hospitalar. São 37 na clínica e 16 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Durante este final de semana, três pessoas morreram vítimas da Covid-19 no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, sendo 2 do próprio município e 1 de Mâncio Lima. 10 altas hospitalares foram dadas.

Em Cruzeiro do Sul, há 9.539 casos de Covid-19 e 154 mortes foram registradas.