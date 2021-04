Petistas do Acre doam 30 sacolões ao movimento negro em campanha contra a fome

Militantes do Partidos dos Trabalhadores no Acre (PTAC) realizaram nesta segunda-feira, 19, doação de 30 sacolões ao Movimento Negro Unificado que estão realizando campanha contra a fome em Rio Branco com o lema “Se tem gente com fome, dá de comer”.

O ato faz parte das ações da nacional do partido em conjunto com as suas direções municipais e estadual dos demais estados da federação. A doação tem o intuito de amenizar os efeitos causados pela pandemia da covid-19.

Participaram da entrega o atual presidente do PT no Acre, Cesário Braga e demais militantes do partido.

“São mais de 30 cestas básicas que foram entregues para o Movimento Negro Unificado que está com a campanha contra a fome ‘Se tem gente com fome, dá de comer’. Companheirismo é uma atitude!”, afirmou Cesário.