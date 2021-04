Petecão alfineta pesquisa que põe Gladson bem avaliado no governo e diz que Bolsonaro errou

Em entrevista ao programa Gazeta Entrevista na tarde desta segunda-feira, 19, o senador Sérgio Petecão (PSD) e pretenso candidato ao Governo em 2022 falou acerca da pandemia da Covid-19, das articulações políticas para 2022, da avaliação do governo Gladson Cameli e das suas andanças pelo interior do Acre.

Ao jornalista Itaan Arruda, Petecão afirmou que por onde tem passado encontra na população uma cobrança em relação à vacina contra à Covid-19. Ele destacou que em reunião da bancada federal quando o Ministro da Saúde ainda era o Pazuello citou que o Acre deveria virar prioridade na vacinação contra a Covid-19, porém ele e a bancada não tiveram o pleito atendido.

“Aonde nós passamos somos cobrados pela vacina. Existe na população um certo desespero e razão nessas cobranças pela vacina. O Amazonas colapsou, Rondônia ficou numa situação difícil e isso não poderia ser diferente aqui. E, eu conversando com os especialistas, te digo que nós já prevíamos que teríamos uma situação muito difícil. Nesse momento, cobramos do Pazuello uma vacinação em massa e destacamos que o Estado poderia virar um co-piloto para o Brasil por ser um estado pequeno”, afirmou.

Ao falar da gestão de Jair Bolsonaro na pandemia, Petecão afirmou que o presidente errou em não iniciar as tratativas ainda no ano passado para aquisição de vacinas contra a Covid-19.

“Eu acho que o presidente Bolsonaro errou na estratégia, ele tinha que ter sido mais ousado. Se tivesse corrido atrás das vacinas no começo. Eu penso que qualquer gestor quer comprar vacina, o Mazinho lá em Sena Madureira, quer comprar as vacinas, mas onde que tem? Onde o Gladson vai comprar vacina se não tem? Pra mim, seria mais fácil criticar, mas eu sei que não tem vacina para todo mundo. Eu como estou lá no Senado estou vendo isso”, afirmou..

Questionado sobre a última pesquisa Data Control, divulgado na última terça-feira, 14, que colocam o governador Gladson Cameli bem avaliado e o prefeito Tião Bocalom em baixa, Petecão afirmou que os números de Cameli foram “generosíssimo”, mas que a sua pesquisa com o povo não mostrou esses números. Segundo ele, apesar da baixa avaliação de Bocalom, ele dará a volta por cima.

Os entrevistados classificaram a gestão de Cameli em ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Conforme o percentual, 65,8% dos entrevistados acham o governo Cameli ótimo/bom, 16,6% avaliam como regular e 16,6% como ruim/péssimo. 1% não sabem avaliar. Conforme a pesquisa, 23,3% dos entrevistados acham o governo Bocalom ótimo/bom, 13,3% avaliam como regular e 56,4% como ruim/péssimo. 7% não sabem avaliar.

“Generosos não, generosíssimos, 80%. Olha, quem sou eu? Eu não sou cientista político pra ficar avaliando pesquisa, e nem sou e nem quero, mas nós conhecemos o Acre. Eu passei uma semana no Juruá, em Sena Madureira e Tarauacá e a pesquisa que eu faço é conversando com o povo, essa é a pesquisa que eu faço, eu não vi esse números, quanto ao Bocalom, ele tem 100 dias. Bocalom vai dar um show, aguardem!. A prefeita tinha deixado recurso na prefeitura e ele fez uma economia agora e me falaram que ele tem um recurso expressivo para investir em ramais e em casas populares no verão. Teve o episódio dos garis, mas ele não teve culpa de nada. Eu não sei se foi o Bocalom ou a PM, mas seja quem for, errou. O Bocalom estancou uma sangria de dinheiro que ocorria ali. Não tem governo perfeito. Eu governador ou prefeito, não trataria os garis daquela forma”, salientou.

Em relação uma proximidade com o ex-senador Jorge Viana para 2022, Petecão afirmou que não vem conversando com ele sobre política.

“Eu sou amigo do Jorge desde o colégio Acreano. Eu sou do 55 e o Jorge é do 13. Falar com ele? Eu sempre falei com o Jorge, mas a questão política eu não tratei com ele. Eu não falei com o Jorge sobre política, falei com ele sobre Covid e falei com o Sebastião também. Eu não sei se ele é candidato a senador ou governador. Eu tô preocupado nesse momento com o PSD e tenho andado muito para fortalecer o nosso partido”, afirmou.