Pessoas com comorbidades devem realizar cadastro nas UBS ou Uraps para vacinação contra a Covid-19

Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 19, o secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, explicou como se dará a próxima etapa de vacinação contra à Covid-19, que inclui pessoas com comorbidade, em Rio Branco.

Uma das exigências para receber o imunizante é apresentação de laudo médico para o cadastramento junto às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Referência de Atendimento Primária (URAPs).

O gestor informou que as UBS e as URAPs estão aptas a realizar o cadastramento de pessoas com comorbidades. Após o cadastro, a vacinação começará de acordo com o envio das doses enviadas para o Ministério da Saúde (MS).

Frank Lima salientou que o início da vacinação deste grupo depende do envio dos imunizantes pelo Ministério da Saúde (MS), que se dará gradativamente, conforme envio de lotes específicos.

Faixa etária

O gestor explicou que a vacinação desses grupos começará por faixa etária, da maior para a menor, sendo a primeira de 59 anos, com o intuito de evitar filas e aglomerações nos pontos de vacinação.

“A estimativa do Ministério da Saúde é que no Acre tenha 32 mil pessoas, mas só aqui em Rio Branco temos quase 20 mil. Por isso, é necessário esse pré-cadastro. Na vacinação de acamados, a estimativa eram 500 pessoas, porém acabou sendo mais de 1 mil acamados em Rio Branco. Vale ressaltar que esse momento é de pré-cadastro. Nós ainda não iniciamos a vacinação para pessoas com comorbidades. Ainda estamos recebendo vacinas para idosos de 60 anos ou mais. A partir do momento em que você for lá fazer o cadastro, você vai tá habilitado a receber sua dose de vacina, no momento em que o Ministério da Saúde enviar para os com comorbidade”, explica.

“Quando o Ministério enviar vacinas para esse grupo iremos chamar a imprensa e anunciar. Iremos fazer a vacinação de quem tem comorbidade por idade, começando por quem tem 59 anos e aí a gente vai descendo até os 18 anos. Dessa forma, conseguimos dar comodidade para as pessoas e evitar filas e aglomerações”, completou.

A lista de comorbidade para prioridades na vacinação contra Covid-19 para pessoas entre 18 e 59 anos, em Rio Branco, inclui 19 doenças, como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, doença renal crônica e anemia falciforme.

VEJA A LISTA: