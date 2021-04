Paula Mariano é cotada para assumir Sesacre no lugar de Alysson

Em meio a confirmação do secretário de saúde Alysson Bestene, em entrevista ao BLOG DO CRICA, que deverá deixar a Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), alguns nomes começam a ser sondados para ocupar o cargo.

A reportagem do ac24horas apurou que um desses nomes pode ser o da atual subsecretária, Paula Mariano, no entanto, apesar de ter uma relação excepcional na área de assistência da Sesacre, pesa contra Mariano a falta do trato político, fator considerado importante, haja vista o desastre na gestão da ex-secretária, Mônica Feres, e seus coronéis em meados de 2019.

Além dela, outros nomes não revelados à reportagem fazem concorrência à doutora. Contudo, essa decisão do novo secretário (a) de saúde só deve esquentar os bastidores da política daqui mais algumas semanas, em razão de Bestene ainda está no cargo.

Entramos em contato com a subsecretária, Paula Mariano, que nos adiantou apenas desconhecer a saída de Alysson Bestene. “Não estou sabendo”, comentou.