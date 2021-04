Ney vai às lágrimas ao relembrar período difícil fora da política

O presidente do Partido Podemos no Acre, Ney Amorim, foi às lágrimas durante solenidade na manhã de segunda-feira (19), em Rio Branco, no Diff Hotel, após relembrar o período difícil enfrentado pela filha de um ano ao longo do último ano.

“Tirei esse tempo afastado para me dedicar a família, minha filha teve AVC e foi um período difícil, tinha que está lá e aqui, mas graças a Deus deu certo”, ressaltou.

Ney disse que após as dificuldades, está à disposição para servir a sociedade. “Vamos rodar os 22 municípios para construir novos desafios”, argumentou Amorim.