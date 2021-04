Mais de 50 estabelecimentos comerciais foram notificados durante o final de semana

Rio Branco viveu mais um final de semana de medidas restritivas com o objetivo de evitar a proliferação ainda maior da pandemia da Covid-19.

O estado passou pelo segundo final de semana consecutivo de abertura dos supermercados e similares, mas com a ampliação do horário de toque de recolher que agora vai aos sábados e domingos das 19 às 5 horas da manhã.

Com as determinações, é preciso também fortalecer as fiscalizações para que o decreto seja cumprido. De acordo com a segurança pública do Acre, estiveram nas ruas no final 35 pessoas, sendo membros da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública. Apesar do crescimento dos casos da Covid-19, e o relato de descumprimento em muitos bairros do decreto, não houve o envolvimento da Policia Militar e nem das vigilâncias sanitárias municipal e estadual.

O relatório do final de semana aponta que 21 estabelecimentos comerciais foram orientados, outros 20 notificados e cerca de 12 foram autuados por descumprimento ao decreto. Outra curiosidade divulgada no próprio relatório é que das 112 ocorrências, apenas 40 foram atendidas, ou seja, 62,40% das ocorrências não foram atendidas.