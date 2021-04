Líbero acreano é campeão da Superliga B de vôlei jogando pelo time de Minas Gerais

Em um jogo muito pegado e emocionante, o time de Juiz de Fora de Minas Gerais do acreano Carlos Dayan Barros, 24 anos, ou mais conhecido como “Dayan” voltou a derrotar o Brasília Vôlei e conquistou, na noite desta segunda-feira, 19, o título de Campeão da Superliga B.

Invicto, JF Vôlei venceu a 12º partida em 12 jogos. Depois de sofrer com a grande atuação do Brasília nos dois sets anteriores, o time soube reverter a desvantagem no tie-break e fechar a partida.

As parciais foram 25/14, 25/21, 18//13. 25, 23/25 e 15/13. O central Bruno, do JF Vôlei, foi eleito o melhor em quadra. O Brasília, assim como a equipe mineira, estará na Superliga masculina de vôlei em 2021/2022.

Em entrevista recente ao ac24horas, Dayan destacou que a invencibilidade de toda a equipe durante a Superliga B passou pelo comprometimento do grupo. “Nosso grupo se comprometeu muito desde o começo. Não imaginei que chegaríamos aqui invictos, ainda mais com o nível que foi o campeonato e o investimento de outros clubes. Mas nos comprometemos a encarar cada jogo como uma final e acho que os resultados são reflexo disso”, salientou.

