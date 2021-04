Judiciário acreano suspende expediente na quarta-feira, 21, durante feriado de Tiradentes

O expediente forense do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) será suspenso na quarta-feira, 21, em alusão ao feriado de Tiradentes. O órgão funcionará apenas em regime de plantão.

Os serviços ocorrerão em forma de plantão tanto na instância de 1º quanto na de 2º Grau.

Dessa forma, o TJAC atenderá somente as medidas urgentes como, por exemplo, apreciação de habeas corpus e mandados de segurança.

O Judiciário também reitera aos jurisdicionados e advogados que disponibiliza de forma destacada em sua página da internet telefones de contatos das unidades tanto do interior quanto da capital.

Após esse período, o expediente de todas as unidades do Tribunal de Justiça, tanto no interior quanto na Capital, volta a ser retomado quinta-feira, 22, de modo remoto/virtual.