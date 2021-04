Indústria e comércio de Cruzeiro do Sul comemoram reabertura das atividades comerciais

Os representantes da Federação das Indústrias e da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul comemoraram a decisão do prefeito Zequinha Lima, de reabrir todo o comércio do município a partir de sábado, 24. O gestor anunciou a decisão nesta segunda-feira, 19, e ressaltou que foi tomada em conjunto com o governador Gladson Cameli.

Janaína Terças, representante da FIEAC em Cruzeiro, considerou a medida firme e responsável. “O prefeito sabe da realidade local. Estamos com o coração agradecido e agora é correr atrás do prejuízo. Nós vamos seguir com o uso de álcool, placas de acrílico e seguindo as regras de distanciando”, cita.

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha, agradeceu à Zequinha por levantar a bandeira da realidade local já que Cruzeiro do Sul conseguiu reduzir todos os números com relação à Covid-19. “Cruzeiro tem números locais que mostram a redução de casos que eram incluídos nos dados regionais. Estamos muito felizes com essa decisão do prefeito e já pedimos que o comércio fique aberto neste feriado de quarta feira, dia 21”, solicita o representante dos comerciantes de Cruzeiro do Sul.

O Decreto Governamental de restrições permite a abertura nos finais de semana, apenas de comércios essenciais, como de alimentos e medicamentos, mas segundo Zequinha, todos os setores comerciais poderão funcionar em Cruzeiro do Sul.