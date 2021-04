Friale anuncia primeira friagem do ano para domingo, 25, e faz alerta para chuvas fortes

Em boletim na tarde desta segunda-feira, 19, o meteorologista, Davi Friale, informou que a primeira friagem de 2021 começará no próximo domingo (25). Segundo ele, a friagem não será forte, porém irá derrubar a temperatura na segunda-feira, 26, provocando chuvas fortes e temporais.

Deverão ser atingidos por esta onda de frio polar, além do Acre, o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Bolívia e Peru.

Já a previsão desta semana, segundo o meteorologista, será de tempo quente e abafado em todo o Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva). As chuvas deverão ocorrer diariamente, mas de forma pontual e passageira.

“Num ou noutro dia, poderão ocorrer chuvas fortes, com raios e ventanias, mas de forma passageiras e pontual. Apenas no Amazonas é que as chuvas deverão ser intensas, principalmente no centro, no norte e no leste do estado. Em Goiás, no Distrito Federal e na maior parte de Mato Grosso, os dias também serão quentes, com possibilidade de chuvas passageiras e pontuais em algumas áreas, principalmente, no centro e norte de Goiás e de Mato Grosso”, destacou.

Em outro trecho, Friale informou que choveu mais de 87% da média de abril, em Rio Branco. Segundo ele, as chuvas, em abril, já somam 181,3mm, sendo que a média é 207,4mm, ou seja, já choveu 87,4% da normal climatológica nestes 19 primeiros dias do de abril.

Em Tarauacá, choveu apenas 55,4mm, até o momento, ou seja, 27,6% da média de abril, que é 200,9mm.