DNIT informa que vai fechar a BR-364 na noite desta segunda-feira 

Nesta segunda-feira, 19, às 18h, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), vai interromper o tráfego de veículos no km 281 da BR-364, logo após Sena Madureira, no sentido Rio Branco a Cruzeiro do Sul para a realização de serviços.

O trabalho se estenderá até às 8h da manhã de terça, 20. A ação noturna, de acordo com o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, tem o objetivo de minimizar os impactos causados para os usuários da rodovia. “Avisamos do fechamento da rodovia com bastante antecedência para a programação das pessoas”, conta o superintendente.

No período de 14 horas da via fechada, O DNIT vai retirar do local as 2.700 toneladas de pedras que foram utilizadas para elevar o nível da rodovia que foi alagada pelo Igarapé Cajazeira em fevereiro deste ano.

Depois da retirada, o material vai ser utilizado em reparos da própria rodovia no trecho de Sena Madureira à Feijó, o pior da estrada.