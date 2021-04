Da Sesacre para a articulação política

O SECRETÁRIO de Saúde, Alysson Bestene, confirmou ontem ao BLOG DO CRICA que, de fato deixará a pasta “entre trinta e sessenta dias”, após cumprir alguns projetos de reestruturação que se encontram em andamento, para, possivelmente, assumir a Secretaria de Governo, e cuidar junto com o Gabinete Civil das pautas de articulação política do governo. “Já conversamos com o governador neste sentido, e está tudo acertado, é preciso pensar na parte política de forma desarmada e somando”, afirmou. Alysson irá preencher a grande lacuna do Governo do Gladson, que é ter alguém ao seu lado com trânsito entre os aliados da última campanha, para a reconstrução de pontes quebradas, e procurar somar mais parceiros no grupo que deve apoiar o governador na reeleição. Desde o começo da gestão que esta engenharia vem sendo tentada, mas até o momento não deu certo. Alysson é a nova pedra que o governador Gladson Cameli pretende colocar no complicado jogo de xadrez da campanha eleitoral do próximo ano, para não só trazer paz para a sua administração, mas ser capaz de montar um grupo eclético de aliados da última campanha ao governo, que se encontra esfacelado, para a reeleição.

APENAS O MILAGRE

O BLOG tem informação também que o governador Gladson procurou um político que já passou pelo Executivo e Legislativo, para compor seu grupo de conselheiros políticos, na formatação da campanha.

DISCUSSÃO CONFIRMADA

A EX-PREFEITA Socorro Neri confirmou ontem ao BLOG DO CRICA haver a intenção do PSB de ter um candidato ao Senado, em 2022, mas este debate só será aberto após cessar a pandemia. É um nome a ser discutido.

CAINDO NA QUIÇAÇA

Engana-se quem pensar que, o senador Petecão (PSD) está parado; ao contrário, depois de virar o Juruá ao avesso, ontem estava com o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), na zona rural de Acrelândia em conversas políticas.

CANDIDATO A FEDERAL

MAZINHO não deve anunciar este ano por estratégia, mas no início de 2022, ele dirá, oficialmente, que será candidato a deputado federal. Isso é prego batido.

ESCUDEIRO DO LULA

A VEJA noticiou na última edição que o ex-senador Jorge Viana é um dos articuladores de ponta para pensar a campanha do Lula. E, buscar uma interlocução com o STF.

MEMÓRIA CURTA

O brasileiro é um povo de memória curta. Nas últimas pesquisas sobre a campanha presidencial, o ex-presidente Lula lidera em todos os cenários. Bateu a amnésia geral.

CONVITE AO “NULO”

SERÁ MASSACRANTE para o eleitorado lúcido se num eventual segundo turno tiver como opções votar no Lula, ou no presidente Bolsonaro. É um sério convite ao “nulo”.

PODEM ESQUECER

PODEM esquecer estes movimentos infantis de que o vice do Gladson, tem que ser de uma determinada região do estado. Não pode abrir mão de um nome do seu colete, para não correr o risco de repetir o filme com o Rocha.

CHAPA QUENTE

PELAS declarações dos políticos que vão comandar a CPI da Pandemia, a chapa vai esquentar: o governo federal através de seus dirigentes, terão de explicar a omissão na aquisição de vacinas no início da onda de infecções. Será uma pauta negativa atrás da outra para o presidente Bolsonaro, Pazuello, e companhia limitada conviver.

FORA DE JOGO

PELO MENOS no primeiro turno, a possibilidade do PSD e PT estarem no mesmo palanque, na eleição do próximo ano, é zero. Dentro do PSD, é uma estratégia descartada.

PSOL COMPLETO

O PSOL definiu até aqui a candidatura do advogado Sanderson Moura (PSOL) ao Senado, mas também terá candidato a governador, nome ainda em debate.

LEMBRANÇAS SOBRE EDUCAÇÃO

O DEPUTADO DANIEL ZEN (PT) cobra do governo que, professores das escolas públicas estão há três anos sem reajuste salarial ou reposição salarial de perdas inflacionárias. E, a carga de trabalho mais que dobrou.

ALERTA PARA A INJUSTIÇA

O DEPUTADO Daniel Zen (PT) vê como injustiça cortar dos professores às aulas complementares, que, ao seu ver, seria punir.

BOA AQUISIÇÃO

O EX-DEPUTADO Ney Amorim está voltando à cena, agora como presidente regional do PODEMOS, cuja filiação acontecerá hoje, prestigiada pela direção nacional. É o seu retorno às atividades políticas, depois de deixar o PT.

NOME QUE SOMA

NEY AMORIM é um nome que vai levantar o PODEMOS.

CÂMARA FEDERAL

NEY AMORIM disse ontem ao BLOG que, tentará formar uma chapa forte para a ALEAC e Câmara Federal. A sua meta é ser candidato a deputado federal no próximo ano.

FOCO NA BAIXADA

O PODEMOS é integrado hoje por dois deputados estaduais, Calégário e Chico Viga, mas Ney Amorim admite que o partido pode ganhar mais um parlamentar. O maior nicho eleitoral de Amorim é a Baixada da Sobral.

ERRO POLÍTICO

O EX-DEPUTADO Ney Amorim errou de estratégia ao ser candidato ao Senado pelo PT, que findou numa campanha conturbada. Com o potencial que detinha, se fosse candidato a deputado federal, por certo seria eleito.

CADA UM PARA SEU LADO

O SENADOR Petecão (PSD) define numa frase como será a sua relação com o PT, na eleição de 2022: “O PT lá, o PSD aqui”. E, nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

NÃO CABE

NÃO TENHO problema em reconhecer quando um gestor está no caminho certo. O secretário municipal de Saúde, Frank Lima, faz o possível na questão da vacinação.

EQUAÇÃO SIMPLES

É UMA equação simples: sem vacina não há como imunizar. E não há como utilizar as vacinas para a segunda dose. Seria cobrir um santo, e descobrir outro.

FALTA COMBINAR

“Você está esquecendo que o Flaviano Melo é candidato ao Senado, para ser candidata a senadora, a Jéssica Sales tem de conversar com ele”. Postagem ao BLOG, de um emedebista, lembrando ter uma única vaga em disputa.

AR FICANDO IRRESPIRÁVEL

O AR está ficando irrespirável, e pode ficar ainda mais rarefeito, no atual estágio da briga que levou ao rompimento entre o governador Gladson e o vice Rocha.

NÃO SE SABE O FINAL

NÃO se sabe qual será o final desta briga, mas não é demais se comentar que, este confronto não é bom para o governador Gladson, e muito menos para o vice Rocha.

FRASE MARCANTE

“Podemos deter-nos quando subimos, não quando descemos”. (Napoleão Bonaparte).