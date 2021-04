Confira os leilões judiciais agendados para esta quinzena do mês de abril

Estão previstos sete eventos até o fim do mês e todos ocorrerão na modalidade eletrônica

Na próxima segunda-feira, 26, ocorre o leilão judicial da Vara Cível de Mâncio Lima com um lote de 330 metros quadrados. No mesmo dia, ocorre da Vara Cível de Epitaciolândia, em que estão disponíveis dois carros e a compra pode ser parcelada.

A data prevista para a venda pública da 1ª e 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul é 29 de abril, onde serão ofertados um terreno no bairro Cruzeirão, outro na rua Pedro Teles, um boi e uma vaca, cada qual pesando 150 quilos, um carro e máquinas para clínica odontológica.

Neste dia, também serão reofertados itens que não foram arrematados no leilão da Vara Única de Assis Brasil, que são: 25 fardos de tabaco, 400 fardos de arroz, 10 caixas de óleo de soja e um imóvel localizado na rua Raimundo Chaar.

No dia seguinte, a Vara Única de Feijó tem uma edificação no bairro Bela Vista já disponível para lances e no último dia deste mês, a 1ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul oferta novos itens: dois galpões, uma casa de madeira, nove terrrenos urbanos e uma máquina de bloco de concreto.

As propostas deverão ser realizadas no site da leiloeira e para participar é necessário um cadastro prévio de 24 horas, por isso atenção quanto as datas programadas. Caso não haja arrematação, ocorrerá um novo leilão no mês de maio, utilizando o critério de maior lance.

