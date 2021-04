Chineses vão implantar indústria na ZPE para exportar carne e importar eletrônicos via Pacífico

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

“Os chineses querem alimentos”, disse o secretário de ciência, indústria e tecnologia, Anderson Abreu. Ele garantiu que o primeiro empreendimento que será instalado na Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Acre, localizada no município de Senado Guiomard, arrematada por R$ 25,8 milhões pela empresa China Haiying do Brasil, será uma indústria de processamento de carne.

“O projeto é comprar carne do Acre e de estados vizinhos, processar em Senador Guiomard e exportar através da rota Pacifico através de container”, garantiu o secretário.

Abreu disse que a partir da instalação da primeira indústria que vai gerar centenas de empregos na região, outros empreendimentos virão para o estado. Ele acredita que a partir da última quinta-feira, “o Acre virou uma nova página para o desenvolvimento” acrescentou.

Para o negócio da china dar certo, o secretário afirmou que agora começa um outro desafio, o de garantir modais rodoviários para exportação dos produtos. “Ao exportar alimentos, os chineses querem importar eletrônicos pela mesma rota que é mais curta e mais viável economicamente, daí a importância da localização estratégica do Acre” observou.

Abreu destacou ainda a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira e a construção do Anel Viário como obras que consolidam a integração do estado via Pacífico. “O governador Gladson Cameli e sua equipe de governo estão trabalhando para desenvolver de uma vez por todas o Acre”, concluiu.